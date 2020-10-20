الرئاسي يستعرض المختنقات التي تُعيق عمل بلدية مصراتة

التقى عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الدكتور محمد عماري زايد، اليوم الثلاثاء، وفد أعضاء المجلس البلدي مصراتة المُنتخب الذي ضم كل من عميد البلدية محمود السقوطري، وعضو ي المجلس علي الناظوري، وعمر النعاس.

وفي مستهل اللقاء، هنأ عضو المجلس الرئاسي الوفد على نجاح العملية الانتخابية متمنيا لهم التوفيق.

وتم خلال اللقاء الذي عُقِد بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، مناقشة المختنقات التي تُعيق عمل البلدية، وكيفية معالجتها لاسيما الاحتياجات الضرورية لقطاع التعليم المتمثلة في صيانة المرافق التعليمية وإنشاء مدارس جديدة.

واستعرض الحضور مبادرة المجالس البلدية التي أُعلِن عنها مؤخرا لحل مشكل انقطاع الكهرباء والتنسيق بين مؤسسات الدولة لمعالجتها بشكل نهائي.

وأكد د “عماري “، على ضرورة استمرار التواصل المباشر لتذليل الصعوبات التي تُعيق عمل المجالس البلدية وتمكينها من أداء المهام الموكلة لها واستلام اختصاصاتها من أجل تفعيل الدور المناط لها وجباية الإيرادات المحلية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

ويأتي ذلك في إطار متابعة د. عماري زايد لعمل المجالس البلدية من أجل تذليل الصعوبات التي تُعيق سير عملها، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.