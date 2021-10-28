الرئاسي يستعرض المشاكل والصعوبات ببلدية غات

التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني، اليوم الخميس، وفد بلدية غات، الذي ضم عضو المجلس الأعلى للدولة “أبكده محمد علي الكوني”، وعميد البلدية “موسى السنوسي المهدي”، وعدداً من القيادات الأمنية والعسكرية، وحكماء وأعيان المدينة، المكلف بمتابعة أعمال فريق العمل المكلف من رئيس الوزراء، للوقوف على أوضاع واحتياجات البلدية، ومنطقة تهالا مؤخراً.

واستعرض الوفد أمام النائب، المشاكل والصعوبات التي تُعيق تقديم الخدمات للمواطنين في عديد المجالات، ولقائهم وفد الحكومة لمتابعة نتائج زيارتهم للمدينة، وأكدوا ضرورة العمل على صيانة طريق أوباري غات بمسافة 360 كيلو متر، والاهتمام بالمنافذ الحدودية، ومستشفى المدينة مقصد المرضى من كل المناطق، وتوفير الوقود، بالإضافة لدعم مديريات الأمن، والوحدات العسكرية، لأهميتها في استتاب الأمن، واستقرار المدينة.

من جانبه رحب النائب بالوفد، وأثنى على جهوده المبذولة لتوفير احتياجات المدينة، والمناطق المجاورة لها، لتكبده مشاق السفر لمتابعة نتائج زيارة وفد الحكومة خلال الأيام الماضية، وأكد سعيه لتذليل الصعوبات التي تواجهه حتى يتمكن من أداء المهام الموكلة له في طرابلس.

هذا ووصف وفد بلدية غات اللقاء بالمثمر، لمساهمته في تحقيق نتائج ملموسة في المهمة المكلفين بها، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.