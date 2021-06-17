الرئاسي يستعرض الوضع الراهن في مدينة العجيلات

التقى عضوا المجلس الرئاسي عبد الله اللافي وموسى الكوني، مساء الأربعاء، بالعاصمة طرابلس، عضو مجلس النواب عن مدينة العجيلات عبد المنعم بالكور.

وبحث اللقاء الوضع الراهن في مدينة العجيلات بعد التوترات الأمنية التي شهدتها المدينة مؤخراً.

كما بحث اللقاء آليات الحفاظ على استقرار المدينة، وإعادة الحياة لطبيعتها، من خلال التأكيد على دور الأجهزة الأمنية الرسمية للقيام بمهامها المناطة بها، في حفظ الأمن، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.

بدورهما أكدا عضوا المجلس الرئاسي أن توجيهات المجلس بصفته (القائد الأعلى للجيش الليبي) كانت حازمة منذ البداية لرئاسة الأركان العامة بأن تتخد كافة الإجراءات الصارمة للحفاظ على أرواح المدنيين والممتلكات العامة والخاصة، وفق قولهما.