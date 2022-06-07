الرئاسي يستعرض ترتيبات استكمال مشروع المصالحة الوطنية

ترأس النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، لليوم الثاني على التوالي، اجتماعات ملف مشروع المصالحة الوطنية.

وضم الاجتماع ممثلين عن مجلس التخطيط الوطني، ومركز دراسات القانون بجامعة بنغازي، وأعضاء اللجنة القانونية د. الكوني عبودة، ود. علي أبوراس، ود. عثمان اللكف، بحضور عضو مجلس النواب، د. أيمن سيف النصر، ود. حسن الأشلم.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي، بأن ملف مشروع المصالحة الوطنية وصل إلى مراحل صياغته الأخيرة، بالإضافة إلى وضع الهيكل التنظيمي الخاص بمفوضية المصالحة الوطنية.

وتم خلال الاجتماع الذي عُقد بديوان المفوضية في طرابلس، التأكيد على أهمية المسارات التي اعتمد عليها بناء مشروع المصالحة الوطنية، الذي قام بإعداده نخبة من الخبراء المختصين في عديد المجالات.

وأكد المجتمعون على أن المشروع ملك لكل الليبيين لمساهمته في استقرار بلادهم، حسب قولهم.