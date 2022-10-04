الرئاسي يستعرض تقرير ديوان المحاسبة السنوي لعام 2021م

عقد النائبان بالمجلس الرئاسي موسى الكوني وعبدالله اللافي، اجتماعاً اليوم الثلاثاء، بمقر المجلس في طرابلس، مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأن الاجتماع تركز حول التقرير السنوي للديوان عن العام 2021م، حيث أكد النائبان على أهمية التقرير لرصده المخالفات بالمؤسسات الحكومية، في إطار الشفافية والإفصاح ومكافحة الفساد لوضع الجهات المختصة والرأي العام في صورة المهام الموكلة للديوان للحد من تنامي ظاهرة الفساد في مؤسسات الدولة.

بدوره أكد رئيس ديوان المحاسبة أن إعداد التقرير تم وفق المعايير الدولية التي تعمل بها أجهزة الرقابة المالية في كل دول العالم، وكل ما ورد فيه موثق بالأدلة الكافية للنشر والإحالة إلى الجهات المختصة، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

كما أثنى شكشك باهتمام المجلس الرئاسي لمتابعة مخرجات التقرير كأول مؤسسة تجتمع بفريق ديوان المحاسبة لتقديم ملاحظاتها حوله، وأكد سعي الديوان للعمل مع كافة الجهات لتعزيز الرقابة وترسيخ مبدأ الشفافية.