الرئاسي يستعرض جاهزية مفوضية الانتخابات لإجراء انتخابات برلمانية

التقى عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق د. محمد عماري زايد، اليوم الأحد، رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح.

أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأن اللقاء يأتي لمناقشة استعدادات المفوضية لإجراء انتخابات برلمانية على أساس الإعلان الدستوري المؤقت وما تحتاجه المفوضية لإنجاز هذا الاستحقاق للخروج من المأزق السياسي الذي تمر به البلاد.

واستمع د. عماري خلال اللقاء الذي عُقِد بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، لإجراء العملية والإعلان عن نتائجها خلال فترة 120 يوما من تاريخ البدء فيها، مشددا على أن الكوادر البشرية والقدرات الفنية للمفوضية تسمح لها بذلك كونها جسم موحد ولم يتعرض للانقسام.

كما تطرق النقاش لتفاصيل إجراء العملية الانتخابية للمواطنين الليبيين النازحين والمهجرين وسهولة ترشحهم والتصويت لهم في أماكن نزوحهم.

كما ناقش د. عماري مع السائح الاحتياجات المالية للمفوضية وتلبيتها من طرف حكومة الوفاق الوطني خلال هذا العام، حيث أكد د. عماري أن الحكومة ملتزمة بتوفير المخصصات المالية اللازمة للمفوضية.

وأفادت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في وقت سابق الشهر الماضي، بأن إجراء الاستفتاء على دستور دائم للبلاد، “يحتاج فقط لتمويل الحكومة”.

ودعا رئيس المفوضية عماد السايح، في تصريحات له، إلى “البدء في حوار سياسي، يتم من خلاله الاتفاق على استفتاء الدستور أو الذهاب لانتخابات رئاسية وبرلمانية”.