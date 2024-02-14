الرئاسي يستعرض جهود تأمين الحدود

التقى النائب بالمجلس الرئاسي وبصفته القائد الأعلى للجيش موسى الكوني، اليوم الأربعاء، مع رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، ومستشاره للشؤون الأمنية والحدود اللواء محمد اللاكري.

وتم في مستهل اللقاء الذي حضره أيضاً مدير مكتب القائد الأعلى العميد محمد بن يوسف، تقديم إحاطة حول الجهود المبذولة لتأمين الحدود.

وتطرق اللقاء إلى جهود مكافحة التهريب، والجريمة المنظمة، والحد من الهجرة غير الشرعية، والصعوبات التي تعيق تأمين الشريط الحدودي الذي يتطلب إمكانيات لوجستية متطورة، وعناصر مؤهلة، تمكنه من أداء المهام الموكلة لها.

وأشاد الكوني بمجهودات رئاسة الأركان ومنتسبيها بمختلف وحداتها لحماية الوطن والمحافظة على سيادته.