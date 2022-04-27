الرئاسي يستعرض جهود توحيد المؤسسة العسكرية

التقى رئيس المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش محمد المنفي، اليوم الأربعاء، بديوان المجلس في طرابلس، رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد.

وقدم الفريق الحداد خلال اللقاء، إحاطة شاملة عن الوضع العسكري والنواحي التنظيمية لعمل الأركانات النوعية والمناطق والوحدات العسكرية بهدف إعداد جيش منظم ومؤهل قادر على حماية الوطن.

كما استعرض رئيس الأركان العامة، الجهود المبذولة لتوحيد المؤسسة العسكرية، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.

وأكد المنفي دعمه الكامل لرئاسة الأركان العامة حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها، ومساهمتها في بسط الاستقرار في كل مناطق ليبيا.