الرئاسي يستعرض جهود المصالحة الوطنية والتعايش السلمي في الجنوب

التقى عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة طرابلس، مع وفد من عمداء وأعيان ومشائخ فزان.

وبحث اللقاء الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الوطنية والتعايش السلمي بين كل المكونات الاجتماعية والثقافية في الجنوب.

كما استعرض عمداء البلديات والأعيان والمشائخ بالمنطقة، العديد من المواضيع المتعلقة بتوفير الخدمات في مدن ومناطق الجنوب، وسبل حلحلة المشاكل والمعوقات التي تعيق تحسين الأوضاع المعيشية والخدمات.

وأكد الحاضرون خلال اللقاء على أهمية وضع آلية عمل واضحة وبأسرع وقت، لتنفيذ مشروع المصالحة الوطنية وفق التوابث الوطنية التي تحفظ سيادة الدولة.

من جهته شدد عضو المجلس الرئاسي، على ضرورة أن تضطلع الحكومة من خلال ديوانها في الجنوب، وبالتنسيق مع كافة الوزارات المعنية بتوفير الخدمات للمواطنين، مشيرًا إلى حرص المجلس الرئاسي على إنجاح أي حوار بين أهل الجنوب، وتحت رعايته بإعتباره السلطة الشرعية في البلاد، مؤكدًا أن فرص تحقيق المصالحة في الجنوب كبيرة، وفق قوله.