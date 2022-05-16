الرئاسي يستعرض خطوات استكمال مشروع المصالحة الوطنية

ترأس النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، اليوم الإثنين، اجتماعاً ضم ممثلين عن مجلس التخطيط الوطني، ومركز دراسات القانون بجامعة بنغازي، بحضور عضو مجلس النواب، د. أيمن سيف النصر.

وتم خلال الاجتماع، استعراض الخطوات المتخذة لدمج المبادرات المقدمة بخصوص المصالحة الوطنية في مشروع واحد يساهم في نجاحه، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.

وأكد اللافي على أهمية المبادرات لدعم مشروع المصالحة، ودراستها لدمجها في مشروع واحد، يكون منهجاً لعمل مفوضية المصالحة الوطنية، ليساهم في إرساء قواعد السلام، وتحقيق الاستقرار في ليبيا.