الرئاسي يستعرض رؤية إعادة استقرار ليبيا

التقى النائب بالمجلس الرئاسي، موسى الكوني، اليوم السبت، بالعاصمة طرابلس، ممثلين عن المكون الاجتماعي لطرابلس الكبرى.

وأعلن في مستهل اللقاء، عن ترحيبه الكامل برؤية النائب بإعادة العمل بنظام المحافظات، لما له من أهمية ومساهمة في استقرار ليبيا، والابتعاد عن المركزية التي تعيق بناء الدولة، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس.

وتم خلال اللقاء الذي حضره وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، استعراض رؤية المكون الاجتماعي لطرابلس الكبرى، لإعادة استقرار ليبيا، من خلال المؤتمر الجامع المزمع إقامته خلال الأيام القادمة، والذي يهدف لتوحيد مؤسسات الدولة، وإنهاء المراحل الانتقالية التي أربكت المشهد السياسي الحالي، وكذلك الاطلاع على تجارب عدد من الدول، التي شهدت نزاعات مسلحة مزقت النسيج الاجتماعي فيها، وكيف استطاعت تضميد جراحها، وتجاوز محنتها، حيث تم التأكيد بأن الليبين لديهم القدره للاستفادة من تجارب هذه الدول، في إشارة إلى النتائج المتوقعة للملتقى المرتقب.

هذا وأوضح الكوني أن نظام اللامركزية يضمن حقوق كافة مناطق ومكونات الشعب الليبي، من خلال المحافظات، بتسليمها ميزانياتها لإدارة مشاريعها، لكي تتفرغ الحكومة المركزية لأداء دورها في متابعة السياسة الخارجية وكل مايتعلق بالدولة.