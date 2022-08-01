الرئاسي يستعرض مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ونائبا المجلس موسى الكوني وعبد الله اللافي، بصفتهم “القائد الأعلى للجيش الليبي”، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الدفاع عبد الحميد الدبيبة، اليوم الاثنين، رئيس الأركان العامة للجيش الفريق أول ركن محمد الحداد.

وبحث اللقاء الذي عُقِد بمقر المجلس في طرابلس، آخر مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في البلاد، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.

كما تم التطرق خلال اللقاء، إلى سُبل تنظيم عمل كل الوحدات والقطاعات العسكرية، والحفاظ على الأمن العام.‏