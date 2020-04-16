الرئاسي يستعرض مستجدات الأوضاع في البلاد

عقد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، اجتماعاً الخميس، برئاسة رئيس المجلس فائز السراج، وبحضور نواب وأعضاء المجلس.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأن الاجتماع الذي عُقِد بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، تناول مستجدات الأوضاع في البلاد.

وعرض رئيس المجلس القائد الأعلى للجيش التابع لحكومة الوفاق، ملخصاً لتطورات الموقف العسكري على الأرض.

وجرى خلال الاجتماع أيضاً، تقييم عام للموقفين الإقليمي والدولي تجاه الأزمة الليبية.

كما تطرق الاجتماع إلى البرامج التي تُعزز الأمن بالعاصمة ومحيطها والمدن المحررة، والإجراءات المتخذة لتأمين احتياجات المواطنين.

من ناحية أخرى تابع الاجتماع مدى تنفيذ الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا.