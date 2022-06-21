الرئاسي يستعرض مستجدات ملف توحيد المؤسسة العسكرية

التقى رئيس المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، بديوان المجلس في طرابلس، رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد.

وبحث اللقاء مستجدات ملف توحيد المؤسسة العسكرية، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.

وقدم رئيس الأركان العامة، إحاطةً كاملة حول زيارته الأخيرة للقاهرة، ضمن مساع المجلس الرئاسي لتوحيد المؤسسة العسكرية، وإبعادها عن كل التجاذبات السياسية، ودعم جهود قيام الدولة المدنية.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي، أن لقاء الحداد والناظوري، يُعد خطوة مهمة نحو توحيد المؤسسة العسكرية، لتكون صمام أمان الوطن، وأمل جديد على طريق مشروع بناء الدولة.