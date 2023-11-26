الرئاسي يستعرض مطالب أعضاء هيئة التدريس الجامعي

التقى النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، اليوم الأحد، رئيس جامعة طرابلس المُكلف الدكتور علي مصدق.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأن اللقاء الذي عُقِد بمقر المجلس في طرابلس يأتي لمناقشة توقف الدراسة بالجامعة واعتصام أعضاء هيئة التدريس الجامعي.

وقدم رئيس الجامعة المكلف إحاطة تفصيلية حول مطالب أعضاء هيئة التدريس، لاسيما المتعلقة بحقوقهم العلمية، وتحسين أوضاعهم المالية، وتنفيذ جدول المرتبات المدرج بقانون الجامعات، وسبل الوصول إلى استئناف الدراسة، وعودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة في أقرب وقت.