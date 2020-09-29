الرئاسي يستعرض مطالب بلدي غات المُنتخب

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم الثلاثاء، وفداً من مدينة غات، يضم كل من عضو المجلس الأعلى للدولة عن المدينة أبكدة محمد علي، ورئيس المجلس البلدي المُنتخب د. موسى السنوسي المهدي، وعضوي المجلس البلدي قدري احمد السنوسي والسيدة فاطم محمد سيدي، والناشط بالمجتمع المدني صديق اكوني.

وهنأ السراج المجلس البلدي على ثقة المواطنين متمنياً لهم التوفيق في دورته الثانية، مؤكداً على التداول السلمي للسلطة من خلال الانتخابات.

كما أكد رئيس المجلس الرئاسي على دعمه الكامل للبلديات لتحقيق التنمية، مشيراً لأهمية دور المرأة والشباب في إنجاح برامج التنمية، وفق قوله.

وتطرق السراج إلى ضرورة تطوير المناطق الحدودية وإرساء علاقات تعاون مع المدن الحدودية المجاورة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح المعابر الحدودية من خلال التواصل مع دول الجوار.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي على اهتمام حكومة الوفاق الوطني بتلبية احتياجات غات ومدن الجنوب الليبي وحرصها على تحسين الظروف المعيشية في كامل المنطقة.

هذا وبحث الاجتماع سُبل إيجاد معالجات سريعة للمختنقات التي تواجه عدد من المرافق في غات من بينها مشكلة مياه الشرب، حيث وجه الرئيس بتخصيص ميزانية لذلك، والعمل على تنفيذ ما تقدم به الوفد من مطالب تشمل: إقامة سدود لوقف تدفق مياه السيول والفيضانات، ودعم قسم الكلي بمستشفى غات العام وتزويده بالمعدات والأجهزة للحد من انتشار فيروس كورونا، وصيانة طريق أباري غات، وإعداد دراسات للطريق البديل الذي يربط باطن الجبل (بلدية درج) بمنطقة العوينات ببلدية غات، إضافةً للإسراع في استكمال صالة الركاب بمطار غات، وعودة استئناف الرحلات الداخلية بين مطاري طرابلس وغات.