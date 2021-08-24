الرئاسي يستعرض مع البعثة الأممية خطوات تحقيق الاستقرار

التقى عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، اليوم الثلاثاء، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش.

وبحث اللقاء آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا، على جميع الأصعدة، لاسيما السياسية والأمنية والعسكرية، التي تساهم في تحقيق الاستقرار، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس.

وتم خلال اللقاء، استعراض عديد المقترحات والبرامج التي تهدف بشكل مباشر إلى تحقيق الاستقرار خلال هذه المرحلة، ومنها وضع الدول الداعمة لمؤتمر برلين، في صورة الأوضاع في ليبيا، ومطالبتها استمرار دعمها، من خلال عقد مؤتمر يضم جميع الأطراف الليبية.

وأكد عبد الله اللافي، على ضرورة الاتفاق على قاعدة دستورية وقانون للانتخابات، في أقرب وقت للتحلي بالمصداقية، تحقيقاً لتطلعات الشعب الليبي، الذي يرى في إجراء الانتخابات الرئاسية هي المخرج الوحيد لإنقاذ البلاد، وفق قوله.

من جهته أشاد المبعوث الأممي، بجهود المجلس الرئاسي في توحيد مؤسسات الدولة، وافتتاح الطريق الساحلي من خلال اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، وتبادل الموقوفين من الطرفين، مؤكداً دعم البعثة لمعالجة ملفات حاسمة، ومنها خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، لخلق الثقة بين كل أطراف النزاع.