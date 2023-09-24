الرئاسي يستعرض مع حكماء مصراتة تداعيات كارثة درنة

بحث النائبان بالمجلس الرئاسي موسى الكوني وعبد الله اللافي، مع رئيس ونائب مجلس حكماء وأعيان مصراتة، تداعيات كارثة درنه والمناطق التي اجتاحتها السيول والفيضانات في الجبل الأخضر.

وقدم النائبان خلال اللقاء الذي عُقِد بمقر المجلس في طرابلس، اليوم الأحد، عرضا كاملا عن الوضع العام بالمناطق المنكوبة، والجهود التي بذلها المواطنين من كل مدن ليبيا لدعمها، والجهات التي سخرت إمكانياتها في عمليات الإنقاذ وانتشال الجثامين بالتعاون مع الفرق الفنية الموفدة من الدول الشقيقة والصديقة.

وشدد الكوني واللافي، على ضرورة تكاثف الجهود بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدعم المناطق المنكوبة، وإعادة بناءها في أقرب الآجال، ودعم الأهالي بالإمكانيات من أجل عودة الحياة فيها، والاهتمام بالأسر النازحة، ودعمهم نفسيا، حتى لا يشعرون بالغربة داخل الوطن، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.