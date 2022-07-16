الرئاسي يستعرض مع مجلس الدولة مبادرة خارطة الطريق

استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم السبت، النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، بحضور عضوي مجلس النواب أيمن سيف النصر والمبروك الكبير.

واستعرض اللافي خلال اللقاء، خارطة الطريق المقترحة من المجلس الرئاسي للسير نحو انتخابات رئاسية وتشريعية.

تم خلال اللقاء مناقشة آليات معالجة النقاط الخلافية في سبيل إنجاح المسار الدستوري.

وكلف المجلس الرئاسي في وقت سابق، النائب بالمجلس عبدالله اللافي بإجراء المشاورات العاجلة مع الأطراف السياسية، لتحقيق التوافق على تفاصيلها، وإطلاقها فيما بعد في شكل خارطة طريق واضحة لإنهاء المراحل الانتقالية، عبر الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأوضح المجلس وفق بيان رسمي، أن أبرز العناصر الحاكمة لخطة الحل تأتي للحفاظ على وحدة البلاد وإنهاء شبح الحرب وإنهاء الانقسام، ولتعزيز حالة السلام القائم وتجنب الفوضى، والحد من التدخل الأجنبي والدفع في اتجاه حل وطني يقدم على ما سواه.

وأكّد المجلس على ضرورة تدعيم خارطة الطريق بمسارات تضمن لمشروع الانتخابات النجاح، مع تحقيق التوافق الوطني حول مشروع التغيير بما يبني الثقة بين الأطراف السياسية.