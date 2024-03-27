الرئاسي يستعرض مع محافظ المركزي الأوضاع المالية والاقتصادية

عقد النائبان بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي وموسى الكوني، الثلاثاء، بمقر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأن الاجتماع خُصِص لمتابعة الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد، وبحث سبل تحسين ظروف المواطنين المعيشيّة، في ظل ارتفاع تكاليف الحياة اليومية، خاصة خلال شهر رمضان المبارك.

كما استعرض الاجتماع الخطوات التنفيذية لقرار تحديد قيمة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي، بالاضافة إلى الإجراءات الأخرى التي تستهدف تصحيح تشوهات الاقتصاد الليبي، وإجراءات معالجة الأثار المترتبة على تنفيذها.