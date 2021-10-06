الرئاسي يستعرض مع مفوضية الانتخابات استعدادات استحقاق 24 ديسمبر

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، والنائبان موسى الكوني، وعبد الله اللافي، مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، مساء اليوم الأربعاء، آخر الاستعدادات لإجراء الاستحقاق الانتخابي المقبل.

وناقش الاجتماع آليات تنفيذ العملية الانتخابية المقررة في 24 ديسمبر القادم، وتهيئة أفضل السبل الفنية والأمنية لإنجاحها، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.

واستعرض رئيس مجلس إدارة المفوضية، آخر التجهيزات التي قامت بها المفوضية لإجراء عملية انتخابية نزيهة وشفافة، وفق المبادئ والمعايير الدولية المعمول بها.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة صياغة إطار قانوني ودستوري للعملية الانتخابية المقبلة، يتوافق عليه الجميع، حتى يُساهم في إقامة انتخابات حرة، وتقبل بنتائجها كل الأطراف المشاركة في العملية السياسية.

وفي وقت سابق، أفاد مصدر قريب من المجلس الرئاسي، بأن رئيس وأعضاء المجلس يعملون على إعداد مبادرة يُناشدون فيها بعض الشخصيات بعدم الترشح للانتخابات المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر القادم.

وأوضح المصدر لشبكة “عين ليبيا”، أن من بين الأسماء المستهدفة في المبادرة هم:

خليفة حفتر

عقيلة صالح

عبد الرحمن السويحلي

فتحي باشاغا

أبناء معمر القذافي

عارف النايض

نوري أبوسهمين

وأشار المصدر إلى احتمالية إضافة بعض الأسماء الأخرى.