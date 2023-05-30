الرئاسي يستعرض مع وفد من ترهونة ملف المقابر الجماعية

التقى النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، الاثنين، بمقر المجلس في طرابلس، ممثلي عن مدينة ترهونة.

وأشاد الوفد في مستهل اللقاء، بالجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي لنجاح مشروع المصالحة الوطنية وفق العدالة الانتقالية الذي يهدف لتحقيق الاستقرار، ويُمهد الطريق لإجراء الاستحقاق الانتخابي الذي يطمح إليه الشعب الليبي، واكدوا وقوف ترهونة الى جانب الوطن واحد روافد تحقيق الاستقرار فيه، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.

وتناول اللقاء ملف المقابر الجماعية والجثامين مجهولة الهوية، حيث أكد الكوني دعم المجلس الرئاسي لكل الجهود التي تبذلها الجهات المختصة للكشف عن هوية الجثامين، كما شدد الوفد الذي يمثل المدينة على ضرورة الإسراع في حلحلة هذا الملف، والالتفات لمشاريع التنمية والإعمار حتى تتجاوز المدينة المحنة التي تعيشها.

هذا واستعرض الوفد المشاكل والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين في عديد المجالات لاسيما الصحة والتعليم ، وتأكيده العمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.