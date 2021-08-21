الرئاسي يستعرض ملف الهجرة غير الشرعية وتداعياتها

التقى عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، اليوم السبت، وزير الهجرة رئيس اللجنة العليا لمكافحة الهجرة غير الشرعية اجديد معتوق اجديد، ورئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية العميد المبروك عبدالحفيظ.

واستعرض اللقاء ملف الهجرة غير الشرعية وتداعياتها على جميع الأصعدة، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس.

وأكد الكوني على ضرورة توحيد آليات التعامل في ملف الهجرة غيرالشرعية مع الدول والمنظمات وفق رؤية واحدة للحد منها وتسخير الإمكانيات اللوجستية لتأمين الحدود لمكافحة الهجرة والارهاب.

ويأتي ذلك في إطار التنسيق للجولة التي سيقوم بها موسى الكوني، خلال اليومين القادمين لعدد من دول الجوار منها (تشاد، السودان، النيجر)، لبحث تأمين الحدود المشتركة ومكافحة الارهاب والتعاون في ملف الهجرة غير الشرعية.