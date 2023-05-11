الرئاسي يستعرض نتائج الملتقى التحضيري للمصالحة

التقى النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، اليوم الخميس، بمقر المجلس في طرابلس، وزير خارجية جمهورية الكونغو برازافيل جان كلود جاكوسو، المبعوث الخاص للرئيس الكونغولي، رئيس اللجنة رفيعة المستوى الخاصة بالشأن الليبي، المكلفة من قبل الاتحاد الإفريقي والوفد المرافق له، وأعضاء اللجنة الاستشارية لمشروع المصالحة الوطنية وعدد من أعضاء لجنة متابعة المشروع.

واستعرض الاجتماع نتائج الملتقى التحضيري للمصالحة الذي عقد في يناير الماضي، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.

كما بحث الاجتماع الخطوات العملية لانعقاد المؤتمر الوطني الجامع للمصالحة، ووضع المقترحات التي تضمن حسن تنظيم هذا الحدث الوطني، وتهيئة أسباب النجاح له، من خلال التأكيد على مشاركة كل الأطراف، بالإضافة إلى مناقشة الشروع في تشكيل لجنة تحضيرية من المجلس الرئاسي للإعداد للمؤتمر الجامع الخاص بالمصالحة الوطنية.

يُشار إلى أن الاتحاد الأفريقي، أكد في وقت سابق، استعداده لدعم عمل اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى المعنية بليبيا، وجهود المجلس الرئاسي في مسار المصالحة سعيا لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا، مشيراً إلى أنه سيسخر جهوده لخدمة ليبيا وشعبها لضمان نجاح مشروع المصالحة الوطنية.

من جانبه كشف رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي، أن المفوضية تعتزم تنظيم مؤتمر بشأن المصالحة الوطنية في ليبيا، في محاولة لإعادة الاستقرار في البلاد، وفق قوله.