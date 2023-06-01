الرئاسي يستعرض نتائج لقاءات المبعوث الأممي مع الأطراف الليبية

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الخميس، بمقر المجلس في طرابلس، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي.

وقدم المبعوث الأممي خلال اللقاء، إحاطةً عن لقاءاته مع الأطراف الليبية الفاعلة حول أولويات المرحلة.

كما تم خلال اللقاء مناقشة تطورات عمل اللجنة المشتركة 6+6، لإعداد واستكمال القوانين الانتخابية المفضية إلى إنجاز استحقاق انتخابي حر وشفاف وشامل للجميع خلال العام 2023م، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.