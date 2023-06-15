الرئاسي يستعرض نتائج لقاءات محافظ المركزي مع النقد الدولي

النقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، والنائب بالمجلس موسى الكوني، اليوم الخميس، بمقر المجلس في طرابلس، محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير.

وقدم محافظ المصرف في مستهل اللقاء، إحاطة للمجلس حول لقاءاته في واشنطن مع المسؤولين في صندوق النقد الدولي، وتقارير الصندوق حول أداء المصرف المركزي في إدارة الأمور المالية للبلاد.

كما تم خلال اللقاء، متابعة الإنفاق العام وأهمية تأكيد مبدأ الشفافية والإفصاح عن المصروفات الحكومية، وإصدار تقارير في هذا الشأن، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.