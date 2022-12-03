الرئاسي يستعرض نتائج لقاءات ومحادثات المبعوث الأممي

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي والنائب بالمجلس عبد الله اللافي، اليوم السبت، الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي,

وقدم باتيلي، خلال اللقاء الذي عُقِد بمقر المجلس في طرابلس، إحاطةً حول لقاءاته و محادثاته الأخيرة بشأن ليبيا.

وجدد المجلس دعمه لجهود المبعوث الأممي، وما يتخذه من خطوات لاستكمال تنفيذ بنود خارطة الطريق، ولا سيما المادة الرابعة من الخارطة الحاكمة للمرحلة التمهيدية، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.

من جانبه جدد باتيلي، تأكيده على الالتزام بخارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار الساسي كأرضية للانطلاق نحو تحقيق التوافق السياسي في ليبيا من خلال إشراك كافة المؤسسات السياسية المنبثقة عن الاتفاق السياسي في صياغة أساس دستوري متين، للمضي قدماً نحو انتخابات وطنية شاملة وذات مصداقية في أقرب وقت تضمن الاستقرار.