الرئاسي يستقبل وفداً تركياً رفيع المستوى

استقبل عضوا المجلس الرئاسي موسى الكوني وعبد الله اللافي، مساء الاثنين بطرابلس، الوفد التركي رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، ووزير الدفاع خلوصي آكار، ورئيس الأركان الفريق أول ياشار غولر، ورئيس جهاز المخابرات الوطنية هاكان فيدان، ونائب رئيس حزب العدالة والبناء أفكان أعلا، والوفد المرافق لهم.

وتناول اللقاء الذي حضرته وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، آفاق التعاون المشترك بين البلدين، في المجالات الاقتصادية والأمنية، والعسكرية، والسياسية.

وأشاد وزير الخارجية التركي بالتطور الملحوظ الذي تشهده العاصمة طرابلس، على المستوى الأمني، مجددا دعم الحكومة التركية للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية.

وقال الوزير التركي إن بلاده مستمرة في دعم حكومة الوحدة الوطنية، وستواصل تنسيقها حتى تنعم ليبيا بالأمن والاستقرار الكاملين، وتتوحد كافة مؤسساتها.

من جهته جدد عبد الله اللافي شكره لما قدمته تركيا من دعم ومساندة في كافة المجالات، ومساهمتها في الجهود الدولية الداعمة لاستقرارها.

كما أكد موسى الكوني، على ضرورة توحيد المؤسسات، وعلى رأسها المؤسسة العسكرية لما لها من أهمية للمساهمة في تأمين الحدود الليبية الجنوبية، وقال إن استقرار دول الجوار يعني بالأساس استقرار ليبيا.