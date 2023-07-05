الرئاسي يطرح مشروعاً لتنظيم الإنفاق العام

عقد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأربعاء، اجتماعاً موسعاً، بمقر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، ضم كل من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، ومحافظ المصرف الصديق الكبير، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة.

ويأتي الاجتماع لمناقشة مشروع المجلس الرئاسي لتنظيم الإنفاق العام وتحديد أولوياته وتعزيز الشفافية وما يتطلبه ذلك من تشكيل لجنة مالية عليا تشارك في عضويتها كل الأطراف الليبية مما يعزز الثقة ويؤسس لبيئة اقتصادية عادلة ومواتية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحظى بقبول كافة الليبيين، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.

هذا وعُقِد أمس الثلاثاء، في مقر مصرف ليبيا المركزي بالعاصمة طرابلس، اجتماع بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، ومستشار المحافظ مصطفى المانع.

وأفاد المكتب الإعلامي بالحكومة، بأن الاجتماع يأتي لتقييم ومناقشة الإنفاق الحكومي نصف السنوي للعام 2023.

وأكد الحاضرون خلال الاجتماع، ضرورة الاستمرار في الإفصاح عن كافة المصروفات الحكومية خلال العام الجاري، وضرورة أن يشمل مؤسسات الدولة كافة دون استثناء.

وشدد الحاضرون على ضرورة الاهتمام بالمواطنين، وتقديم الخدمات لهم، موضحين أن ما يزيد عن 80% من الميزانية يذهب للمواطنين بشكل مباشر.

هذا واتفق الحاضرون على التنسيق بين وزارتي المالية والتخطيط والمصرف المركزي، لعرض كافة المصروفات بشكل تفصيلي، ليعرف المواطنون كافة أين تذهب المخصصات المالية.