الرئاسي يطلب توضيحاً من «الدبيبة» بشأن لقاء روما

طلب المجلس الرئاسي من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، موافاته بتوضيح بشأن لقاء وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مع وزير الإسرائيلي إيلي كوهين في العاصمة الإيطالية روما.



جاء ذلك في رسالة وجهها المجلس الرئاسي إلى رئيس الحكومة الوطنية، بحسب ما أفادت الناطقة باسم المجلس نجوى وهيبة.

وقالت وهيبة في تصريح لوكالة الأنباء الليبية، إن ما تناولته وسائل الإعلام بخصوص اجتماع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش مع ممثل الكيان الإسرائيلي في روما وما ورد بشأن إمكانية التعاون والتنسيق الثنائي لا يعبر عن السياسة الخارجية للدولة الليبية، ولا يمثل الثوابت الوطنية الليبية، ويُعد خرقا للقوانين الليبية التي تُجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وأشارت إلى أن متابعة ملف السياسة الخارجية والإشراف عليه أوكلت إلى رئاسة المجلس الرئاسي بناء على مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي الموقع بجنيف.

وشدّد المجلس الرئاسي في رسالته على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة وفقا للقوانين والتشريعات النافذة حال حدوث اللقاء.