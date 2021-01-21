الرئاسي يعتمد توصيات لجنة مكافحة كورونا

أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، اليوم الخميس، القرار رقم 46 لسنة 2021 بشأن اعتماد توصيات اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة فيروس كورونا.

وبموجب المادة الأولى من القرار، تم اعتماد توصيات اللجنة المتمثلة في النقاط التالية:

يوقف نشاط التعليم العام والخاص لمدة 3 أسابيع اعتباراً من 23 يناير 2021

تلتزم البلديات بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي بالحصول على رأي اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا قبل إغلاق الأنشطة الخدمية والعلمية بالبلديات

يكون عمل المقاهي والمطاعم وفق نظام توفير الطلبات الخارجية ولا يُسمح بفتح الصالات الخاصة بها لاستقبال الزبائن

على وزارة الخارجية مخاطبة الدول التي ترتبط بخطوط طيران مباشر مع الدولة الليبية للحصول على قائمة المعامل المعتمدة لديها في إجراء تحليل فيروس كورونا

يُنصح المواطنون بعدم السفر إلى الدول التي يثبت سوء وضعها الوبائي، والالتزام بأقصى درجات الحذر والوقاية إذا استدعت الظروف السفر إلى تلك الدول

تلتزم الجهات المعنية في المطارات والمنافذ الحدودية بالتشديد على المسافرين بضرورة إجراء تحليل فيروس كورونا مع الالتزام بأقصى الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس

على الجهات المعنية بمواقع العمل والمصارف والخدمات العامة والمطاعم والمقاهي والأسواق والمآتم وصالات الأفراح والمعارض والمؤتمرات وغيرها الالتزام بالقيود والضوابط والإجراءات الاحترازية المقررة من طرف اللجنة العلمية الاستشارية للوقاية من فيروس كورونا

وطالبت المادة الثانية من القرار، مأموري الضبط القضائي بما في ذلك أفراد الشرطة، وأفراد الحرس البلدي وغيرهم، بالعمل على تفعيل هذا القرار، والقرار رقم 522 لسنة 2020م، بما في ذلك الأحكام المنظمة لمعاقبة المخالفين.

ونصت المادة الثالثة من القرار، على العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه,