الرئاسي يعتمد مقترح تقليص البعثة الليبية بنيويورك ومصروفاتها

أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية بحكومة الوفاق محمد القبلاوي، بأن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق اعتمد مقترح الوزارة بتقليص موظفي البعثة الليبية بنيويورك ومصروفات البعثة بنسبة 30 في المائة.

وقال القبلاوي في تصريحات نقلها المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية، إن هذا الإجراء يأتي في إطار سياسة الوزارة الخاصة بإعادة تقييم عمل السفارات والبعثات الليبية من منطلق حرصها لترشيد الانفاق وتقليص المصروفات وعدد الموظفين الدبلوماسيين بالخارج.

وأشار إلى أن المقترح المقدم كان بالتعاون مع البعثة الليبية في نيويورك التي تسعى أن تكون نموذجا والخطوة الأولى في هذا الاتجاه لبقية السفارات والبعثات.

وأضاف القبلاوي: “إعادة هيكلة البعثة الليبية بنيويورك وتقليص ملاكها الوظيفي واتباع سياسة التقشف بالخارج حرصاً على الوضع المالي والاقتصادي الراهن تتماشى مع توصيات الأجهزة الرقابية والمالية بالدولة.”