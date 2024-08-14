الرئاسي يعقد اجتماعاً استثنائيا مع القيادت العسكرية والأمنية

عقد النائبان بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي وموسى الكوني وبصفتهما القائد الأعلى للجيش الليبي، اجتماعا استثنائياً، اليوم الأربعاء، بمقر المجلس في طرابلس، مع عدد من القيادات العسكرية والأمنية.

وقدمت القيادات العسكرية والأمنية في مستهل الاجتماع، إحاطة شاملة عن الأوضاع الأمنية والعسكرية في البلاد.

وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الملفات والقضايا، التي تهم الجانب العسكري والأمني، وما يمكن اتخاذه من خطوات، لمتابعة الأوضاع في كل المدن والمناطق.

وشدد القائد الأعلى على ضرورة اليقظة، والمتابعة المستمرة للموقف العسكري والأمني، للمحافظة على أمن واستقرار البلاد، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.