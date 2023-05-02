الرئاسي يعقد اجتماعا موسعا لمتابعة الأوضاع في الزواية

عُقد مساء اليوم الثلاثاء، بديوان المجلس الرئاسي في طرابلس، اجتماع ضم رئيس المجلس محمد المنفي والنائب بالمجلس عبد الله اللافي بصفتهما القائد الأعلى للجيش الليبي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الدفاع عبد الحميد الدبيبة، ورئيسي الأركان العامة وجهاز المخابرات العامة، وعدد من رؤساء الأركان النوعية، وعدد من القيادات العسكرية والأمنية من مدينة الزاوية وممثلين عن الحراك المدني والأعيان والقيادات الاجتماعية بالمدينة، وذلك لمتابعة الأضاع الأمنية ببلدية الزاوية.

وقدم رئيس الأركان إحاطة عن زيارته للمدينة ولقائاته وملامح الحل الأمني المتخذ، كما تم الاستماع لممثلي الحراك المدني ومطالبهم الذين أكدوا على ضرورة التعامل مع مسببات التدهور الأمني وعلاجها والتصدي لها بشكل كامل وفورا.

وكلف المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش، رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد بوضع خطة عاجلة لمحاربة الجريمة والانفلات الأمني وتحسين الوضع المعيشي والأمني في مدينة الزاوية بدعم كامل من رئيس الحكومة، وتشكيل فريق أمني من القيادات العسكرية من أبناء المدينة لتنفيذ خطة عاجلة لتحسين الأمن.

كما شدّد المجلس الرئاسي على دعم المجلس الكامل لكل ما يحقق الاستجابة الفورية والبدء الفوري في العمل على تنفيذ مطالب المحتجين وتحسين أمن المدينة وكل ربوع ليبيا.