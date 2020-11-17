الرئاسي يلتقي المُنسق الأممي للشؤون الإنسانية

أجرى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج صباح اليوم الثلاثاء، اجتماع مع المنسق الأممي للشؤون الإنسانية في ليبيا.

واستقبل رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج صباح اليوم، نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في ليبيا يعقوب الحلو.

وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، فقد تناول الاجتماع ملف الشراكة بين حكومة الوفاق الوطني ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة في المجال الإنساني، لدعم النازحين والفئات الأكثر تضرراً جراء العدوان على طرابلس، إضافة إلى المهاجرين غير الشرعيين.

وتطرق الاجتماع إلى ما تم تنفيذه من خلال خطة “الاستجابة الإنسانية في ليبيا 2020” التي تُساهم عبر التنسيق مع البلديات والأجهزة الحكومية المختصة في تغطية عدد من المجالات الحيوية مثل قطاعات الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي في عدد من المناطق النائية.