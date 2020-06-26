الرئاسي يمدّد حظر التجول لعشرة أيام

أصدر المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق قراراً بتمديد حظر التجول من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة السادسة من صباح اليوم الذي يليه، لمدة عشرة أيام، اعتبارا من السبت المقبل.

كما نص القرار على أن يكون الحظر كاملا لمدة 24 ساعة خلال يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع ويمنع خلالها التنقل بين المدن.

جاء هذا في قرار المجلس الرئاسي رقم 420 للعام 2020، الصادر اليوم الجمعة.

وأكدت المادة الثانية من القرار على أن

يستمر حظر التجول في كامل مناطق الجنوب، وكذلك التنقل بين المدن، وإغلاق المساجد ومنع التجمعات والمناسبات الدينية والوطنية والاجتماعية، بالإضافة إلى الأسواق الكبرى والمحلات التي لا تقدم خدمات أساسية للمواطن بما فيها محلات الملابس والأحذية والمقاهي والمطاعم ويسمح فيها بخدمات التوصيل.

فيما ظلت الأحكام غير المعدلة المنصوص عليها بالقرارات «215، 238، 326» لسنة 2020 سارية المفعول، كما نصت المادة الثالثة من القرار.

هذا وفي المادة الرابعة من القرار، سمح المجلس الرئاسي بمواصلة أعمال أصحاب المكاتب المهنية وما في حكمها، وكذلك أصحاب الحرف والنشاطات الاقتصادية الفردية المتمثلة في المحلات والمشاريع الصغرى التي يمكن فيها تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، ومن بينها ورش صيانة السيارات، والمعدات الكهربائية والإلكترونية والمواد المنزلية، وورش النجارة والحدادة، ومحلات الإطارات، ومحلات قطع الغيار، ومحلات غسيل الملابس.