الرئاسي ينعى الرئيس التونسي «الباجي قايد السبسي»

«»نعى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، الذي وافاه الأجل الخميس.

وقال المجلس في بيان:

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقينا نبأ وفاة الرئيس والمناضل الباجي قايد السبسي رئيس جمهورية تونس الشقيقة، الذي أمضى حياته في خدمة بلاده مدافعًا بكفاءة وإخلاص عن مصالحها، وكان رحمه الله حريصًا على علاقة الأخوة والتعاون مع ليبيا، وبقي وفيًا لمبادئه خلال مسيرة عمل وعطاء طويلة، فكسب احترام وتقدير الجميع.