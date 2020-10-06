الرئاسي ينعى اللواء «العبيدي»

نعى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، مستشار وزارة الدفاع بحكومة الوفاق اللواء سليمان محمود العبيدي، الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء، جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان التعزية: “بمزيد من الحزن والأسى ينعي القائد الأعلى للجيش الليبي رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وفاة اللواء سليمان محمود العبيدي الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2020م، ليرحل عن دنيانا مخلفاً سيرة عطرة، ومسيرة حافلة بالعطاء وخدمة الوطن”.

وأضاف السراج: “لقد فقدت بلادنا أحد أبنائها الأوفياء، الذي تحمل المسؤولية بجدارة، متمسكاً بالثوابت الوطنية في فترة من أصعب الفترات التي يمر بها الوطن”.

واختتم بالقول: “ولا يسعنا إلا أن نعزي أنفسنا، ونعزي آل العبيدي، وزملاء وأصدقاء الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يلهمهم جميل الصبر والسلوان، داعين الله أن يتغمد الفقيد الكبير بواسع رحمته ومغفرته، وان يسكنه فسيح جناته.. ولا نقول إلا ما يرضي الله عز وجل، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

هذا وأعلنت عائلة رئيس الأركان الليبي الأسبق اللواء سليمان محمود العبيدي، الثلاثاء، وفاته إثر إصابته بفيروس كورونا.

جاء ذلك في تدوينة نشرتها ابنته على صفحته بموقع فيسبوك.

وقالت: “والدي اللواء سليمان محمود العبيدي في ذمة الله، بعد معاناة مع مرض فيروس كورونا. دعواتكم له. بنت اللواء”.

يُشار إلى أن العبيدي عهو سكري ليبي بارز كان أحد الضباط الذين شاركوا مع معمر القذافي في انقلاب 1969.

وانشقّ عن نظام القذافي عقب اندلاع ثورة 17 فبراير 2011.

وشغل اللواء العبيدي منصب رئيس الأركان العامة للجيش بين يوليو 2011 ونوفمبر 2011.