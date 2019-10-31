الرئاسي يوعز بفصل وزارة التعليم العام عن وزارة التعليم العالي

أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قراره رقم “1267” لسنة 2019 بشأن إعادة هيكلة قطاع التعليم في ليبيا.
حيث أقر الرئاسي فصل وزارة التعليم العالي إلى وزارتين مستقلتين هما وزارة التعليم العام ووزارة التعليم العالي.
وأوعز الرئاسي في قراره بتشكيل لجنة فنية تتولى حصر أصول وموجودات وزارة التعليم واتخاذ الإجراءات اللازمة للفصل بين الوزارتين في أجل أقصاه شهر من الزمن.
تأتي خطوة الرئاسي بعد احتجاجات وإضراب عام قام به المعلمين في ليبيا مُطالبين بزيادة مرتباتهم، مما دفع وزير التعليم لفصل المئات منهم والتراجع عن قراره لاحقاً.
هذا وأصدر الرئاسي قراراً أخر تحت الرقم “1268” لسنة 2019 يقضي بتعيين عبد السلام النمروش وكيلاً لوزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني.
حل لازمة ليبيا سياسياً تقوم الدول الكبرى ومعها الامم المتحدة بأجراء حوار بين الكتل العسكرية العسكرية الثلاثة تقسم التي تمثل اكبر كتلة بشرية الى جانب جميع القبائل الليبية المساندة لها على الارض الليبية على النحو التالي : 1- أنشاء مجلس الاعلى للقبائل المنطقة الشرقية : مقره بنغازي : برئاسة قبيلة العبيدات ليضم الرقعة الجغرافية التي تبدا من المنفذ مساعد حتى مدينة الكفرة الجنوق الشرقي الى حدود الجفرة يكون تحت رئاسة المجلس الاجتماعي لقبائل الشرق. 2- أنشاء مجلس الاعلى للقبائل المنطقة الوسطى برئاسة مصراتة وحلفاؤها والمساندين لها في الحرب . 3- انشاء مجلس الاعلى للقبائل ترهونة : مقره ترهونة : برئاسة… قراءة المزيد ..
الله يلعن القبلية هي اللي خربت البلاد الله يلعنها