الرئاسي يوعز بفصل وزارة التعليم العام عن وزارة التعليم العالي

أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قراره رقم “1267” لسنة 2019 بشأن إعادة هيكلة قطاع التعليم في ليبيا.

حيث أقر الرئاسي فصل وزارة التعليم العالي إلى وزارتين مستقلتين هما وزارة التعليم العام ووزارة التعليم العالي.

وأوعز الرئاسي في قراره بتشكيل لجنة فنية تتولى حصر أصول وموجودات وزارة التعليم واتخاذ الإجراءات اللازمة للفصل بين الوزارتين في أجل أقصاه شهر من الزمن.

تأتي خطوة الرئاسي بعد احتجاجات وإضراب عام قام به المعلمين في ليبيا مُطالبين بزيادة مرتباتهم، مما دفع وزير التعليم لفصل المئات منهم والتراجع عن قراره لاحقاً.

هذا وأصدر الرئاسي قراراً أخر تحت الرقم “1268” لسنة 2019 يقضي بتعيين عبد السلام النمروش وكيلاً لوزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني.