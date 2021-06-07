الرئاسي يٌشكل لجنة لجمع المعلومات بشأن تفجير سبها

عقد المجلس الرئاسي اجتماعا طارئا اليوم الاثنين، بحضور رئيس جهاز المخابرات العامة، بشأن التفجير الذي استهدف نقطة تفتيش بمديرية أمن سبها.

وقرر المجلس مجتمعا ً عقب الاجتماع، تشكيل لجنة يرأسها وزير الداخلية، وبعضوية كل من رئيس جهاز المخابرات العامة، ومنسق مكتب مكافحة الإرهاب، بهدف جمع المعلومات وكشف المتورطين وملاحقتهم وتقديمهم إلى العدالة، وتوفير الدعم اللازم والاحتياجات العاجلة للأجهزة الأمنية بالجنوب، ووضع الآليات والخطط لمكافحة الإرهاب في كافة مناطق ليبيا.

وجدد المجلس الرئاسي إدانته للهجوم الإرهابي الذي راح ضحيته شهداء الواجب، مؤكداً أن مثل هذه الجرائم لن يفلت مرتكبوها من العقاب.

وأدان المجلس الرئاسي الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة تفتيش تابعة لمديرية أمن سبها.

وقدّم المجلس أحر التعازي والمواساة لذوي الشهيدين النقيب إبراهيم المناع، والملازم عباس الشريف، اللذين قضيا أثناء تأديتهما واجبهما.

‏وأكد المجلس الرئاسي، عزمه المضي قدمًا، وعدم التراجع في مكافحة الإرهاب، والسعي بكافة السبل لتحقيق الأمن في كافة ربوع ‎ليبيا، بحسب ما أفادت الناطقة باسم المجلس نجوى وهيبة، في وقت سابق.