الرئاسي يَعد موظفي الجامعات الليبية بزيادة مرتباتهم

التقى عضو المجلس الرئاسي محمد عماري زايد أمس الاثنين بمقر ديوان رئاسة الوزراء وبحضور وزير المالية مع السادة وكيل وزارة التعليم عادل جمعة ورئيس ونائب النقابة العامة لموظفي الجامعات عصام محمود عويدات واحمد عبدالسلام عليوة ورئيس نقابة جامعة غريان فتحي محمد مسعود، ورئيس نقابة جامعة طرابلس شعبان احمد تنبيه.

حيث تم خلال اللقاء الاستماع لمطالب النقابة والمتمثلة في زيادة المرتبات وتفعيل التأمين الصحي بالإضافة لمنح العلاوات والفروقات والعمل الإضافي وكيفية معالجتها في إطار المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق المجلس الرئاسي والحكومة والجامعات.

كما طالب الدكتور عماري الحضور بضرورة العمل لإعداد الملاك الخاص بموظفي الجامعات واعتماده من وزارة العمل والتأهيل، و تكليف وزارة التعليم بإعداد منشور يعمم على الجامعات لتفعيل مجالس الجامعات والتي تعد النقابات جزء منها.

هذا وتم الاتفاق على أن تقوم النقابة بمخاطبة وزارة المالية بشكل رسمي لمعالجة موضوع التسويات والعلاوات لموظفى الجامعات، وكذلك عقد اجتماع خلال الإسبوعين القادمين للوقوف على ما تم الاتفاق عليه.