الرئاسي يُؤكد أهمية الدور الإيطالي في حل أزمة ليبيا

التقى النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، اليوم الأربعاء، بديوان المجلس في طرابلس، مع سفير إيطاليا لدى ليبيا جانلوكا ألبيريني.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأن اللقاء يأتي لبحث تطورات العملية السياسية في ليبيا، وعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض اللقاء التحديات التي تواجه مشروع المصالحة الوطنية، وسبل تعزيز الجهود المبذولة لانجاحه، ومناقشة مستجدات العملية السياسية في البلاد، في ظل التطورات الأخيرة، لاسيما استقالة المبعوث الأممي إلى ليبيا، وكذلك عدد من القضايا الإقليمية الأخرى التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

وأشاد اللافي بالعلاقات التي تجمع ليبيا وايطاليا، مؤكداً على أهمية الدور الإيطالي في دعم الحل السلمي للأزمة في ليبيا.

بدوره أشاد السفير الإيطالي، بجهود المجلس الرئاسي في ملف المصالحة الوطنية، مؤكداً أن بلاده تدعم كل جهود المجلس، في إعادة الثقة بين جميع الاطراف السياسية، وصولًا لتحقيق تطلعات الليبيين، والمحافظة على وحدة بلادهم واستقرارها.