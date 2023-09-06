الرئاسي يُؤكد أهمية الدور الإيطالي في حل الأزمة الليبية

أكد النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، على أهمية الدور الإيطالي في دعم الحل السلمي للأزمة، والوصول إلى إنجاز استحقاق الانتخابات.

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الأربعاء، بمقر المجلس في طرابلس، سفير إيطاليا لدى ليبيا جيانلوكا ألبيريني.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي، بأن اللقاء يأتي بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطورات العملية السياسية في ليبيا.

وناقش اللقاء تعزيز الجهود المحلية والدولية، لإنهاء الأزمة السياسية الراهنة، وتطوير التعاون بين البلدين في مجالات الاقتصاد والتنمية والثقافة، وحماية الحدود الجنوبية لليبيا، في ظل التطورات السياسية والأمنية التي تشهدها دول الجوار الإفريقي.

وجدد اللافي خلال اللقاء، دعوته لتفعيل الاتفاقيات المبرمة بين ليبيا وايطاليا، في مختلف المجالات، وعودة الشركات الإيطالية لإستئناف عملها في ليبيا.

بدوره أشاد السفير الإيطالي بجهود المجلس الرئاسي في ملف المصالحة الوطنية، مؤكداً على دعم بلاده لكافة مساع المجلس من أجل التوافق وإعادة الثقة بين جميع الاطراف السياسية، وصولًا لتحقيق تطلعات الشعب الليبي مؤكداً في الوقت نفسه على أن من مصلحة إيطاليا ودول المنطقة الحفاظ على وحدة ليبيا واستقرارها، وفق قوله.