الرئاسي يُؤكد أهمية العمل بنظام المحافظات

أكد النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، أهمية العمل بنظام المحافظات ومساهمة اللامركزية في الحد من الفساد المالي والإداري لتسهيلها المراقبة المباشرة لأوجه صرف المال العام من خلال المحافظات، وتفكيك التكدس الثروة في يد السلطة المركزية.

جاء ذلك خلال لقائه، الأربعاء، بمقر المجلس في طرابلس، مع رئيس ونائب مجلس شيوخ ليبيا، والمستشارين المختصين في الإدارة المحلية.

واستعرض الكوني رؤيته العمل بنظام المحافظات لقدرتها على تحقيق العدالة في توزيع موارد الدولة، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس.

وأشار الكوني إلى لقاءاته مع عدد من عمدا البلديات وترحيبهم رؤية عودة العمل بنظام المحافظات نظرا لأهميتها في تخفيف الأعباء على الحكومة المركزية التي ستتفرغ لدورها السيادي.

كما أكد النائب ثقته في قدرة مجلس الشيوخ والمستشارين على تقديم الرؤي التي من شأنها المساهمة في نجاح تنفيذ رؤية عودة العمل بنظام المحافظات.

بدورهم رحب المستشارين بعودة العمل بنظام المحافظات نظرا لأهميتها من خلال لجان فنية متخصصة تراعي فيها جغرافيا المحافظات حتى تحقق أهدافها لخدمة المواطنين.