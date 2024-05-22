الرئاسي يُؤكد أهمية تطوير العلاقات الليبية الإيطالية

أكد النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي أهمية تطوير العلاقات الليبية الإيطالية بين البلدين، مشيراً إلى دعمه لكل جهود حكومة الوحدة الوطنية الرامية لتعزيز التعاون بما يخدم الجانبين الليبي والإيطالي.

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الأربعاء، بمقر المجلس في طرابلس، السفير الإيطالي لدى ليبيا جيانلوكا ألبيريني.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأن اللقاء يأتي لبحث تطورات العملية السياسية في ليبيا، وتوطيد العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين.

وأطلع السفير الإيطالي خلال اللقاء اللافي بنتائج زيارة العمل الأخيرة لرئيسة الوزراء الإيطالية إلى ليبيا، وانعكاس هذه الزيارة على تعزيز التعاون المشترك، وتوقيع عدد من الاتفاقيات المهمة بين البلدين.