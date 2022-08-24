الرئاسي يُؤكد أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني

التقى النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة طرابلس، ممثلين عن منظمات المجتمع المدني.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأن اللقاء يأتي لمناقشة تعزيز دورها في هذه المرحلة، بالإضافة لعدد من قضايا الشأن العام.

وأكد اللافي على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني، في تحقيق الاستقرار، مطالباً بضرورة تنظيم أدائها، وفق أسس قانونية وإدارية تكفل نجاحها في خدمة البلاد.

وتطرق اللقاء إلى مشروع المصالحة الوطنية والخطوات التي اتخذها المجلس الرئاسي، بإعلانه الرؤية الاستراتيجية للمصالحة التي تهدف لاستقرار ليبيا والوصول بها إلى بر الأمان.

واستعرض ممثلو منظمات المجتمع المدني أمام النائب، عدد من المقترحات، والخطط والبرامج التي يمكن أن تساهم في تحقيق الاستقرار الشامل الذي يمهد الطريق لإجراء الانتخابات التي يتطلع لها الشعب الليبي.

كما أكد النائب على وضع المقترحات محل دراسة من قِبل المختصين في المجلس الرئاسي، ومجلس التخطيط الوطني لبلورتها والاستفادة منها.