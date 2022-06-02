الرئاسي يُؤكد احترامه لتطلعات الشعب الليبي في تحقيق الاستقرار

التقى النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، اليوم الخميس، بديوان المجلس في طرابلس، ممثلي عن الحراك الداعم للانتخابات وعدم القبول بالمراحل الانتقالية، ضم عمداء البلديات والمشايخ والأعيان، وأسر الشهداء ومؤسسات المجتمع المدني.

وبحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس، فقد أكد ممثلو الحراك عن دعمهم المطلق للخطوات التي اتخذها المجلس الرئاسي.

وطالب ممثلو الحراك، المجلس الرئاسي باستمرار العمل على نفس النهج لتحقيق الاستقرار، الذي يقود للانتخابات، مؤكدين أن هذا هو مطلب كل الليبيين، ورغبتهم لإنجاز قاعدة دستورية خلال اجتماعات مجلسي النواب والدولة.

بدوره أكد اللافي، احترام المجلس الرئاسي لتطلعات الشعب الليبي، في تحقيق الاستقرار من خلال انتخابات ترضى بنتائجها كافة الأطراف السياسية، لإنهاء المراحل الانتقالية.