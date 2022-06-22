الرئاسي يُؤكد استعداده لتبني أي مقترحات تُعالج الانسداد السياسي

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأربعاء، بديوان المجلس في طرابلس، عدداً من رؤساء الأحزاب السياسية.

ويأتي اللقاء لبحث مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس.

وناقش اللقاء سُبل حلحلة بعض الإشكاليات الراهنة وخاصة السياسية والأمنية منها، بتقديم مقترحات من شأنها، أن تُسهم في السير نحو تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا.

وأكد المنفي استعداد المجلس الرئاسي، لتبني كل المقترحات، التي تساهم في معالجة الانسداد السياسي في ليبيا، وتقريب وجهات النظر بين جميع أطراف العملية السياسية، للوصول إلى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب الآجال.

من جانبهم، أكد رؤساء الأحزاب السياسية، تأييدهم الكامل لخطوات المجلس الرئاسي، لتحقيق مشروع المصالحة الوطنية، وجمع الفرقاء ولم شمل الليبيين.