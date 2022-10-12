الرئاسي يُؤكد استمراره في استكمال مسار المصالحة الوطنية

شارك النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي عبر تطبيق” زووم”، في الاجتماع الذي عقدته الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل المعنية بالقانون الإنساني الدولي المنبثقة عن عملية برلين، بحضور خبراء دوليون حول المصالحة الوطنية القائمة على الحقوق، وبمشاركة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأكد النائب خلال الاجتماع عزم المجلس في الاستمرار نحو استكمال مسار المصالحة الوطنية، فهي طريق نجاح أي حل سياسي لتحقيق الاستقرار والسلام المستدام.

وأثنى اللافي على دور الاتحاد الإفريقي والبعثة الأممية، والدول الصديقة لمساندتهم لجهود المجلس الرئاسي في المجالات الفنية والاستشارية في مسار المصالحة الوطنية، مسترشدا بكفاءة الخبرات الوطنية التي تقود المشروع الذي يهدف لتحقيق الاستقرار.

وتركزت الإحاطة التي قدمها الخبراء الدوليين خلال الاجتماع على العدالة الانتقالية، والتجارب الدولية الرائدة في بناء السلام والمصالحة الشاملة، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.