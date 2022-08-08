الرئاسي يُؤكد استمراره في التواصل مع جميع الأطراف

التقى النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، اليوم الاثنينـ، بالعاصمة طرابلس، القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريزدون زينينغا.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأن اللقاء يأتي للتباحث حول آخر مستجدات العملية السياسية في ليبيا.

ورحب اللافي في مستهل اللقاء، بالمبعوث الأممي مشيدا بجهود الأمم المتحدة في الوصول الى حل للأزمة السياسية الليبية، مؤكداً استمرار المجلس الرئاسي في التواصل مع جميع الأطراف المشاركة في العملية السياسية واستكمال ما تبقى من نقاط خلافية في المسار الدستوري بين مجلسي النواب والدولة للوصول إلى وضع خارطة طريق متكاملة وتحديد موعد لإجراء الاستحقاقات الانتخابية.

من جهته قدم رئيس البعثة تعازيه للمجلس الرئاسي والشعب الليبي، في ضحايا حادثة انفجار صهريج الوقود ببلدية بنت بية بالجنوب الليبي، معرباً عن أمله بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

وأشاد القائم بأعمال رئيس البعثة، بجهود المجلس الرئاسي في التواصل مع كل الأطراف، من أجل إنهاء الأزمة في البلاد، مؤكداً دعم الأمم المتحدة لهذه الجهود، التي أعادت الزخم للعملية السياسية، وكذلك التقدم الذي أحرزه المجلس في ملف المصالحة الوطنية، بالوصول إلى عرض الرؤية الاستراتيجية للمشروع على الخبراء وأساتذة الجامعات والمراكز البحثية.